Moto G5 auf geleakten Fotos von vorne und hinten zu sehen

Kurz vor der offiziellen Enthüllung des Moto G5 sind Fotos geleakt, die das Smartphones in freier Wildbahn zeigen, wie GizmoChina berichtet. Das Design auf den Bildern stimmt dabei mit den zuvor geleakten Presseillustrationen überein.

Auf der Vorderseite ist vor allem der neu gestaltete Home Button auffällig. War dieser im Moto G4 noch quadratisch, ist er im Moto G5 nun oval, wenngleich auch nicht so länglich wie bei Samsung-Geräten. Ein Fingerabdrucksensor soll erneut integriert sein. Wie im Vorgänger sind im Moto G5 Rückenkamera und LED-Blitz offenbar untereinander angeordnet, jedoch in ein rundes Modul integriert.

Abnehmbare Rückseite und Wechsel-Akku

Auf dem Display wird Android 7.0 Nougat als Betriebssystem und der Name "Moto G5" angegeben. Der Leaker stammt anscheinend aus Brasilien: Darauf deutet zum einen Portugiesisch als Systemsprache hin, zum anderen ist der brasilianische Netzbetreiber "netbr" auf dem Screen zu lesen. Die Rückenschale ist angeblich aus Metall – und abnehmbar. Demnach lasse sich auch der Akku austauschen.

Früheren Gerüchten zufolge wird das größere Schwestermodell Moto G5 Plus das gleiche Design besitzen. Das Duo soll insgesamt kleiner werden als die Vorgänger. Wo das Moto G4 und G4 Plus eine Bildschirmdiagonale von 5,2 respektive 5,7 Zoll besitzen, messen Moto G5 und G5 Plus angeblich "nur" 5 und 5,2 Zoll. Offizielle Informationen sind zum MWC 2017 Ende Februar zu erwarten. Lenovo hat zu diesem Event bereits für eine Präsentation geladen.