Moto G5 Plus: Geleaktes Foto zeigt 5,2-Zoll-Display und Fingerabdrucksensor

Das Moto G4 Plus ist seit Mai 2016 verfügbar und so langsam erfahren wir mehr und mehr über den Nachfolger, das Moto G5 Plus. Ganz frisch ist nun beispielsweise ein Foto geleakt, welches das Mittelklasse-Phablet laut Google Plus-Nutzer Dan Cautella in freier Wildbahn zeigen soll. Praktischerweise wurde das Gerät direkt mit einem Aufkleber darauf abgelichtet, der einige Schlüssel-Spezifikationen nennt.

Während das Äußere des Smartphones selbst uns nur wenig über die Unterschiede zum Vorgänger verrät, führt der Aufkleber auf dem vermeintlichen Moto G5 Plus beispielsweise eine Display-Diagonale von 5,2 Zoll auf. Dies ist etwas verwunderlich, da der Vorgänger noch einen Bildschirm mit 5,5 Zoll besaß und auch vorige Leaks und Gerüchte von einem Bildschirm mit diesen Abmessungen sprachen.

4K-Videoaufnahmen mit 30 FPS

Eine weitere Veränderung, an der Lenovo im letzten Jahr gearbeitet haben soll, betrifft offenbar die Kamera. Das Modul des Moto G4 Plus mit 15 Megapixeln, das in unserem Test sehr positiv auffiel, wird dem Aufkleber zufolge nämlich einer neuen 12-MP-Kamera mit besonders schnellem Autofokus weichen. Wie Roland Quandt auf Twitter schreibt, soll das neue Bauteil 4K-Videoaufnahmen mit 30 Bildern in der Sekunde unterstützen. Am 3000-mAh-Akku des Moto G5 Plus-Vorgängers, der dank Turbopower-Technik in etwas mehr als eineinhalb Stunden voll aufgeladen werden kann, ändert sich offenbar nichts.

Wie das geleakte Foto außerdem verrät, enthält das Moto G5 Plus anscheinend auch wieder einen Fingerabdrucksensor und ein NFC-Modul. Dem Aufkleber zufolge soll ein Chipsatz mit acht Kernen und einem Takt von 2 GHz in dem neuen Phablet arbeiten. Die Angaben würden zum Snapdragon 625 passen, der schon laut früheren Gerüchten im neuen Lenovo-Smartphone zum Einsatz kommen wird. Wann das Moto G5 Plus vorgestellt wird, ist nicht sicher. Eine Präsentation beim MWC 2017 Ende Februar ist aber möglich.