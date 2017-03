Moto G5 soll laut Lenovo Premium-Features ohne Premium-Preis bieten

Auf dem MWC 2017 hat Lenovo das Moto G5 und das G5 Plus der Öffentlichkeit vorgestellt. Nun hat das Unternehmen über YouTube zu beiden Mittelklasse-Smartphones jeweils ein kurzes Video veröffentlicht, in dem die Haupt-Features erklärt werden.

Lenovo hat seine Räumlichkeiten auf dem MWC 2017 genutzt, um jeweils ein kurzes Video zum Moto 5 und zum G5 Plus zu drehen – die das Unternehmen nun über den Moto-Kanal bei YouTube veröffentlicht hat. Laut Richard Ho, Markteing-Manager für Produkte bei Lenovo, sei die Moto-Familie seit jeher für "Premium-Features ohne den Premium-Preis" bekannt. Beim G5 äußere sich dieser Ansatz zum Beispiel durch das "schnittige" Metallgehäuse.

One-Button-Navigation und schneller Autofokus

Ein weiteres Haupt-Feature des Moto G5 sei der Akku, der für einen ganzen Tag im Betrieb reichen soll und dank Schnellladevorrichtung "innerhalb von Minuten für Stunden" der Nutzung aufgeladen werden kann. Auch die 13-MP-Kamera auf der Rückseite findet Erwähnung, die beispielsweise automatisch den Fokus auf Gesichter ausrichtet. Der Home Button, in den ein Fingerabdrucksensor integriert ist, ermöglicht als spezielles "Moto-Feature" die sogenannte "One-Button-Navigation".

Auch im Video zum Moto G5 Plus hebt Richard Ho die Kamera hervor. Zwar löst die Kamera nur mit 12 MP auf – der "Dual-Pixel-Autofokus" soll aber dafür sorgen, dass die Zeit zwischen dem Öffnen der Kamera-App und einem scharfen Foto möglichst kurz ausfällt. Sowohl das G5 mit 5-Zoll-Display als auch das G5 Plus mit 5,2-Zoll-Bildschirm sollen noch im Frühling 2017 in Deutschland erhältlich sein. Der Preis zum Release liegt bei 199 Euro für die normale Ausführung, die Plus-Version kostet 299 Euro.