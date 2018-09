Moto G5 und G5 Plus erhalten Update auf Android Oreo

Das Update auf Android Oreo ist da: Sowohl das Moto G5 als auch das G5 Plus erhalten ab sofort die Aktualisierung auf die Android-Version aus dem Jahr 2017. Bis das Update auf allen Smartphones angekommen ist, kann es aber noch eine Weile dauern.

Zunächst steht Android Oreo für Nutzer des Moto G5 in Mexiko zur Verfügung, wie Lenovo in einem offiziellen Support-Forum bekannt gibt. Für das G5 Plus verteilt der Hersteller das Update zunächst in Indien und Brasilien. Lenovo bittet um Geduld, da nicht alle Geräte die Aktualisierung gleichzeitig erhalten. Entsprechend ist in diesen Ländern die Wartezeit noch nicht für alle Besitzer der beiden Geräte vorüber.

Ein Jahr nach der Ankündigung

Nutzer in anderen Regionen sollen das Update "in der Zukunft" erhalten. Welche das sind und wann genau die Aktualisierung erscheinen soll, geht aus dem Beitrag leider nicht hervor. Somit könnte es noch ein wenig dauern, ehe sich auch hiesige Besitzer von Moto G5 und G5 Plus über die Oreo-Features freuen dürfen.

Vor genau einem Jahr, im September 2017, hat Lenovo bekannt gegeben, welche Moto-Smartphones das Update auf Android 8.0 Oreo erhalten sollen. Zu diesem Zeitpunkt schien es noch wahrscheinlich, dass Modelle wie das Moto G5 und das G5 Plus die Aktualisierung zeitnah erhalten. Mittlerweile ist der Hersteller relativ spät dran: Die Nachfolger-Version Android Pie ist schon offiziell. Welche anderen Geräte namhafter Hersteller noch auf das Oreo-Update warten, könnt ihr unserer umfangreichen Übersicht zum Thema entnehmen.