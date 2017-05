Moto G5S kommt offenbar mit Android 7.1.1

So soll das Moto G5S Plus aussehen

Hersteller Lenovo soll 2017 insgesamt neun Smartphones auf den Markt bringen. Darunter auch die Mittelklasse-Geräte Moto G5S und Moto G5S Plus. Nun sind Fotos ins Netz gelangt, auf denen das Plus-Modell zu sehen sein soll. Auf einer der Aufnahmen sind Informationen zum installierten Android-Betriebssystem zu lesen.

Die Fotos vom Moto G5S Plus sind über das chinesische Mikroblogging-Netzwerk Weibo ins Netz gelangt, berichtet Droidholic. Zu sehen sind Vorder- und Rückseite des Smartphones. Zu erkennen ist das gleiche Design, das etwa schon auf mutmaßlichen Pressebildern zu sehen war. Demnach ist die Hauptkamera von einer runden Aussparung umgeben, die an einen Eishockey-Puk erinnert.

In diesem Artikel o2 feiert 15. YOUbiläum

Plus-Modell mit besserer Kamera

Im Gegensatz zum Moto G5S soll das Moto G5S Plus eine Dualkamera besitzen. Auch diese ist auf einem der Bilder zu erkennen, die Linsen sind horizontal angeordnet. Antennenstreifen sind offenbar oben und unten auf der Rückseite vorhanden. Ob das Gehäuse wie vermutet aus Metall besteht, lässt sich anhand der Bilder nicht ganz klar sagen.

Das zweite Bild zeigt die Vorderseite des Smartphones, auf dem Display sind einige Geräteinformationen ablesbar. Demnach wird das Moto G5S Plus ab Werk mit Android 7.1.1 Nougat ausgeliefert. Zuvor wurde davon ausgegangen, dass lediglich die Firmware-Version 7.0 installiert ist. Angeblich wird das Mittelklasse-Smartphone von einem Snadragon 660 angetrieben, dem 4 GB RAM zur Seite stehen. Das Display des Plus-Modells soll in der Diagonale 5,5 Zoll messen und in Full HD auflösen. Ein mögliches Release-Datum ist aktuell noch nicht bekannt.