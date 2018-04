Moto G6: Händler verrät die Ausstattung

Im September 2017 erschienen zuletzt das Moto G5s und das G5s Plus

Vor etwa einem Jahr hat Lenovo das Moto G5 und das G5 Plus auf den Markt gebracht und es wird Zeit für das Moto G6. Das neue Einsteiger-Smartphone macht allerdings bereits auf sich aufmerksam, sodass wir über einige Ausstattungsmerkmale schon bescheid wissen.

Das Moto G6 erhält demnach ein weit größeres Display als seine Vorgänger Moto G5 und G5s und auch das Gehäuse wird deutlich wachsen: Die Maße, die wir der Produktseite im Angebot von Amazon Kanada entnehmen, entsprechen in etwa denen eines Moto G5s Plus, nur dass Lenovo das Moto G6 wohl etwa vier Millimeter schmaler macht. Demnach sollten die seitlichen Bildschirmränder des neuen Moto-Smartphones schmaler ausfallen als bei den zuletzt erschienenen Moto-G-Modellen.

Vorstellung am 19. April

Ein weiterer Trick, um einen größeren Bildschirm in einem schlankeren Gerät unterzubringen, ist das trendige 18:9-Format, auf das offenbar auch das Moto G6 setzt. Die Produktseite bestätigt dies und nennt ebenfalls die zuvor in Gerüchten erwähnte Auflösung von 2160 x 1080 Pixeln. Wie erwartet sind auch eine Schnellladefunktion und eine Dualkamera auf der Rückseite mit an Bord.

Weiter erwähnt die noch lückenhafte Produktbeschreibung bei Amazon Kanada Software zur Verbesserung von Fotoaufnahmen sowie Tools für atemberaubende Porträts und auch urkomische Gesichtsfilter. Auch ein Fingerabdrucksensor wird enthalten sein. Wann das Moto G6 und vielleicht sogar noch zwei weitere Ableger erhältlich sein werden, verrät die Produktseite leider nicht. Der Hersteller hat jedoch zu einem Event am 19. April 2018 in São Paulo geladen, wo die neuen Geräte wohl zumindest schon präsentiert werden sollen.