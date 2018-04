Moto G6 und Moto E5: Einsteiger-Smartphones vorgestellt

Neue Smartphones für den kleinen Geldbeutel: Motorola hat das Moto G6 und das Moto E5 der Öffentlichkeit präsentiert. Bei den Nutzern will der Hersteller vor allem durch das gute Preis-Leistungs-Verhältnis der Geräte punkten.

Das Moto G6 bietet ein 5,7-Zoll-Display mit Full-HD-Auflösung, wie der Pressemitteilung zu entnehmen ist. Das besondere Feature des Smartphones ist die Dualkamera auf der Rückseite, deren Linsen jeweils mit 12 und 5 MP auflösen. Der 3000-mAh-Akku kann per Schnellladefunktion in kurzer Zeit aufgeladen werden. Das Moto G6 erscheint in Deutschland am 3. Mai 2018 und kostet zum Marktstart etwa 250 Euro.

G6 Play mit großem Akku

Parallel hat Motorola auch das Moto G6 Plus und das G6 Play vorgestellt. Das G6 Plus ist das am besten ausgestattet Smartphone der Neuvorstellungen: Es bietet ein 5,9-Zoll-Display mit der Auflösung Full HD+. Der Akku hat die Kapazität von 3200 mAh, im Inneren steckt ein Snapdragon-Chipsatz von Qualcomm. Die unverbindliche Preisempfehlung für das G6 Plus beträgt zum Launch 299 Euro.

Das Moto G6 Play ist das einfachste der neuen G-Reihe: Es bietet wie das G6 ein 5,7-Zoll-Display, das allerdings nur in HD+ auflöst. Größtes Feature ist der 4000-mAh-Akku, der ebenfalls per Schnellladetechnologie mit neuer Energie versorgt werden kann. Preis zum Start: knapp 200 Euro.

Gleichzeitig hat Motorola auch neue Smartphones der E-Reihe vorgestellt: das Moto E5, das E5 Plus und das E5 Play. Allerdings werden The Verge zufolge nicht alle Versionen in allen Regionen erscheinen. Das Moto E5 soll aber auch in Deutschland erscheinen und zum Start knapp 150 Euro kosten. Es bietet ebenfalls einen Bildschirm mit der Diagonale von 5,7 Zoll.