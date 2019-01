Moto G7 Plus: So soll der nächste Preiskracher aussehen

Das Moto G7 Plus soll wie das G6 (Bild) eine Dualkamera bieten

Erste Details zum Moto G7 sind bereits im November 2018 durchgesickert. Wenige Tage vor der offiziellen Enthüllung an 7. Februar 2019 kursieren nun Fotos, die die Plus-Variante zeigen sollen. Zwei davon könnt ihr euch in dem Tweet am Ende dieses Artikels anschauen.

Die Bilder stammen von der Webseite 91mobiles. Zur Verfügung gestellt haben soll sie ein anonymer Tippgeber. Am oberen Bildschirmrand ist eine Notch zu erkennen. Diese hat die Form eines Wassertropfens, fällt dafür aber verhältnismäßig groß aus. Auch die Bildschirmränder sind breiter, als es bei Smartphones mit solchen Mini-Aussparungen üblicherweise der Fall ist.

Android Pie ab Werk?

Allerdings handelt es sich bei dem Moto G7 Plus wohl auch nicht um ein Premium-Gerät: Das Smartphone soll angeblich Qualcomms Mittelklasse-Chipsatz Snapdragon 636 an Bord haben. Die Rückseite des Moto G7 Plus ist offenbar abgerundet und beherbergt eine Dual-Kamera. Unterhalb davon verbaut der Hersteller anscheinend einen Fingerabdrucksensor, der das Logo des Unternehmens trägt.

Darüber hinaus geht aus den Fotos hervor, dass auf dem Moto G7 Plus bereits ab Werk Android Pie laufen wird. Die technischen Spezifikationen tauchten laut 91mobiles vor Kurzem vorübergehend auf der Webseite von Motorola auf: Dem bereits erwähnten Chipsatz sollen bis zu 6 GB RAM zur Seite stehen.

Der interne Speicher beträgt angeblich 64 GB. Das Display soll 6,24 Zoll in der Diagonale messen und eine Auflösung von 2270 x 1080 Pixeln bieten. Die Dualkamera setzt sich offenbar aus einer 16-MP-Linse und einem 5-MP-Objektiv zusammen. Die Frontkamera soll mit 8 MP auflösen. Darüber hinaus soll das Moto G7 Plus einen 3000-mAh-Akku und eine Gesichtserkennung bieten.