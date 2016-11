Moto M: Fotos zeigen Metall-Smartphone ohne Kopfhörerausgang

Zum vermuteten Moto M von Lenovo sind in den vergangenen Wochen mehrere Informationen geleakt. Auch sind erste Bilder des Gerätes in freier Wildbahn aufgetaucht. Der Leak-Experte Steve Hemmerstoffer hat über Twitter nun eine ganze Reihe an weiteren Bildern veröffentlicht, die das Smartphone zeigen sollen. Laut den Fotos hat das Moto M etwas mit dem iPhone 7 und zwei weiteren Lenovo-Geräten gemeinsam.

Neben dem Lenovo-Gerät selber zeigen die Bilder auch die Verpackung eines "Insta-Share" Projektors. Ob dieses Zubehör mit dem Moto M kompatibel ist, lässt sich aber noch nicht sagen. Das auf den Fotos gezeigte Design stimmt mit den bisher geleakten Aufnahmen überein: Neben dem 5,5-Zoll-Display ist beispielsweise auch der Fingerabdrucksensor auf der Geräterückseite zu finden.

Kein Klinken-Anschluss?

Die Leak-Bilder zeigen das Gerät allerdings erstmals aus mehreren Perspektiven: Von vorne, hinten, seitlich und unten – nur die Oberseite wurde offenbar nicht abgelichtet. Den Fotos nach zu urteilen könnte das Moto M aber keinen Kopfhörerausgang besitzen. Schon beim Moto Z und Moto Z Play hat Lenovo auf den 3,5-mm-Klinkenanschluss verzichtet: Es ist also durchaus möglich, dass auch dieses Smartphone den Weg einschlägt, den mittlerweile auch Apple mit dem iPhone 7 beschritten hat. Sicher ist das aber noch nicht – vielleicht findet sich der Anschluss noch an der Oberseite des Phablets.

Gerüchten zufolge soll das Moto M in Full HD auflösen und von einem Helio P15-Chipsatz angetrieben werden, dem 4 GB RAM zur Seite stehen. Ein kürzlich geleakter Benchmark-Eintrag nennt allerdings einen P10-Chipsatz. Die Hauptkamera ermöglicht angeblich Aufnahmen in 13-MP-Auflösung, Selfies übernimmt die 8-MP-Frontkamera. Insgesamt sollen zudem 32 GB an internem Speicher zur Verfügung stehen. Am 8. November 2016 soll Lenovo das Smartphone gemeinsam mit dem P2 offiziell vorstellen – schon bald könnten wir also handfeste Informationen über Specs und Features haben.