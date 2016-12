Moto M: Release in Europa zum Preis von 279 Euro gestartet

Das Lenovo Moto M kommt nun doch nach Europa. Nachdem ursprünglich erwartet wurde, dass das Mittelklasse-Gerät ausschließlich in Asien erscheint, hat der Hersteller es nun in der Slowakei vorgestellt, wie TechDroider berichtet. Dass es auch in weiteren europäischen Ländern auf den Markt kommt, ist wahrscheinlich.

Nach dem Release in der Slowakei ist zunächst zu erwarten, dass Lenovo das Moto M auch in Ungarn, Tschechien und Russland einführen wird. Möglicherweise macht der Hersteller es vom Erfolg des Smartphones in diesen Ländern abhängig, ob es auch nach Westeuropa und damit vielleicht nach Deutschland kommt.

Solide Mittelklasse

Mit dem Preis von 279 Euro ist das Moto M ein solides Mittelklasse-Smartphone, das sogar einige Premium-Merkmale aufzuweisen hat. Dazu zählen beispielsweise die 4 GB RAM, die Lenovo allerdings zusammen mit 64 GB internem Speicher nur in der teureren Variante verbaut. Wie viel mehr diese Ausführung kosten wird als das Modell mit 3 GB RAM und 32 GB Speicher, ist nicht bekannt. In beiden Varianten kann zur Speichererweiterung eine microSD-Karte eingesetzt werden.

Beide Versionen des Moto M besitzen ansonsten einen 5,5-Zoll-Bildschirm mit Full HD Auflösung, einen 3050-mAh-Akku sowie eine 16-MP-Haupt- und eine 8-MP-Frontkamera. Ob Lenovo wie in China den Helio P10-Chipsatz oder wie in Indien den Helio P15-Chipsatz verbaut, ist noch nicht klar. Als Betriebssystem ist in jedem Fall Android 6.0.1 Marshmallow vorinstalliert.