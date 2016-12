Moto X Play mit Android 7.1 Nougat im Benchmark aufgetaucht

Wird das Moto X Play direkt mit Android 7.1 Nougat ausgestattet? Während neuere Geräte des Herstellers bereits das Update auf Android 7.0 erhalten haben, könnte das Smartphone von 2015 diese Version überspringen. Das soll aus dem Eintrag in einer Benchmark-Datenbank hervorgehen.

Vom Moto X Play soll ein aktueller Eintrag bei GFXBench aufgetaucht sein, wie The Android Soul berichtet. Das besagte Smartphone soll angeblich bereits mit Android 7.1 Nougat laufen. Dies deute darauf hin, dass die Version 7.0 des Betriebssystems übersprungen wird. Da die übrigen Details zur Ausstattung dem erhältlichen Gerät entsprechen, handelt es sich vermutlich nicht um eine Neuauflage des Smartphones, sondern tatsächlich um ein Test-Exemplar des Moto X-Ablegers von 2015. Der Rollout des Updates würde für den Beginn des Jahres 2017 erwartet – möglicherweise sei es schon im Januar des kommenden Jahres so weit.

Android 7.1 auch für weitere Geräte möglich

Sollte das Moto X Play wirklich direkt das Update auf Android 7.1 erhalten, wäre dies bemerkenswert: Bislang wurden das Moto G4, das G4 Plus und das Moto Z mit Nougat ausgestattet, allerdings mit Android 7.0. Möglicherweise erhalten also auch die anderen Geräte der Moto-Reihe in Zukunft direkt das Update auf Android 7.1, so zum Beispiel das Moto X Force und das Moto X Style.

Besitzer der entsprechenden Smartphones wie dem Moto X Play wird diese Update-Strategie sicherlich erfreuen. Welche Geräte namhafter Hersteller die Aktualisierung auf Android Nougat noch erhalten sollen, könnt Ihr unserer umfassenden Übersicht zum Thema entnehmen.