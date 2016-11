Moto Z: Nougat-Update mit Daydream VR-Support auf ersten Geräten angekommen

Erste Besitzer eines Lenovo Moto Z und Moto Z Force berichten von einem Update auf die neueste Version des Google-Betriebssystems. Neben frischen Funktionen wie Multitasking per Splitscreen unterstützen die Geräte nun auch Googles VR-Headset Daydream View, wie 9to5Google meldet.

Vorerst rollte das Update mit der Bezeichnung NCL25.86-11 offenbar nur für Kunden des US-Mobilfunkbetreibers Verizon aus, die das Smartphone unter dem Namen Moto Z DROID kennen. Der Download soll rund 1,5 GB groß sein und etwa 20 Minuten für die Installation benötigen. Laut Reddit scheint das Nougat-Update aber noch nicht für alle Kunden des Anbieters erhältlich zu sein.

Günstigere VR-Alternative zum Google Pixel

Sollte der Download demnächst auch in Deutschland starten, dann ist wie so oft mit einer Veröffentlichung in Wellen zu rechnen. Einen genauen Termin für hiesige Nutzer eines Moto Z gibt es bislang nicht. In jedem Fall ist das Lenovo-Topmodell eines der ersten Smartphones, die Googles Daydream View unterstützen. Als der Suchmaschinenriese die VR-Plattform im Mai 2016 ankündigte, waren die zu dem Zeitpunkt erschienenen Flaggschiffe nicht kompatibel.

Einzige Ausnahme ist das ZTE Axon 7, das seit September 2016 auch in Deutschland erhältlich ist und bislang die einzige Daydream-Alternative zu den performanten, aber teuren Google Pixel-Smartphones ist. Das wird sich nach dem Rollout von Android Nougat für das Moto Z in Deutschland aber ändern. Wer noch unsicher ist, ob Googles VR-Headset etwas taugt, dem sei unser Daydream View-Test ans Herz gelegt.