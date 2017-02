Moto Z Play, Moto X und Co.: Nougat-Update verzögert sich für einige Geräte

Ende Januar hatte Lenovo gerade erst verraten, wann das Moto Z Play, die Moto X-Geräte und die Moto G4-Modelle ihr Update auf Android Nougat erhalten sollen – und schon ist der Plan dahin. Wie Moto Deutschland nun via Twitter verkündet hat, kommt es bei den Aktualisierungen für die Software der Smartphones zu Verzögerungen.

Was Besitzer eines Moto-Smartphones Lenovo in jedem Fall zugutehalten können, ist der Fluss an Informationen. So hat der Hersteller nicht nur berichtet, dass es zu einer Verspätung kommt, sondern auch direkt neue Release-Zeiträume für das Android Nougat-Update für das Moto Z Play, die Moto X-Reihe und die Moto G4-Geräte benannt. Außerdem lassen einige andere Hersteller die Nutzer bis kurz vor Release eines Updates mitunter völlig im Dunkeln darüber, ob sie überhaupt die Software bekommen werden.

Moto Z Play- und Moto G4-Updates nur mit leichten Verzögerungen

Besitzer eines Moto G4 sollten ihr Update auf Android Nougat nach ursprünglichem Zeitplan gegen Mitte bis Ende Februar erwarten. Wie der deutsche Twitter-Account Moto Deutschland nun berichtet, verzögert sich der Release der Software für die Moto G4-Modelle bis Ende Februar. Optimisten könnten also auch sagen, dass der Hersteller den angepeilten Zeitraum lediglich genauer eingegrenzt hat.

Für das Moto Z Play hatte Lenovo ursprünglich das erste Quartal 2017 als Release-Zeitfenster angegeben. Nun steht fest, dass die Aktualisierung Anfang März ausgerollt wird. Geduld müssen vor allem die Besitzer eines Moto X-Modells beweisen. War das Update mit Android Nougat für das Moto X Force und das Moto X Play zuletzt für Mitte bis Ende Februar vorgesehen, erscheint es nun offenbar erst im Mai. Weitere Informationen über Updates für die Smartphones verschiedener Hersteller findet Ihr in unserer Übersicht zum Thema.