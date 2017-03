Moto Z Play soll Android Nougat kommende Woche erhalten

Das Update für alle Nutzer des Lenovo-Smartphones kommt: Nachdem einige Nutzer des Moto Z Play offenbar bereits vor ein paar Wochen eine Mitteilung zur Verfügbarkeit von Android Nougat erhalten haben, soll die Aktualisierung in naher Zukunft für alle Geräte ausrollen.

So soll nun ein sogenannter Soak-Test gestartet sein, bei dem einige Nutzer des Moto Z Play das Nougat-Update bereits ausprobieren können, berichtet Android Police. Sollte der Test keine Bugs oder andere Probleme zutage bringen, werde die Aktualisierung schon nächste Woche flächendeckend verteilt – angeblich ab dem 13. März 2017. Das Gerät der unteren Mittelklasse soll allerdings nicht die aktuellste Android-Version 7.1 erhalten, sondern Version 7.0.

Lenovo langsamer

Motorola sei früher ein Garant für die zeitnahe Auslieferung von neuen Updates gewesen. Unter Lenovo müssten sich Nutzer von Smartphones wie dem Moto Z Play nun mitunter länger gedulden, bis sie eine Aktualisierung erhalten. Nachdem Lenovo Ende Januar 2017 verkündet hatte, wann Android Nougat für die Moto-Geräte erscheinen soll, musste das Unternehmen schon kurze Zeit später zurückrudern und die Verzögerung des Rollouts eingestehen.

Einige Nutzer des Moto Z Play sollen bereits Mitte Februar mit dem Nougat-Update bedacht worden sein; obwohl Lenovo als Zeitpunkt Anfang März angegeben hatte. Die Software soll außerdem Googles Sicherheitsupdate für Januar 2017 enthalten. Nun scheint es also auch in wenigen Tagen für alle anderen Besitzer des Smartphones so weit zu sein. Alle Informationen zu Android Nougat und den Geräten namhafter Hersteller haben wir für Euch in einer Übersicht zusammengetragen.