Moto Z3 Play? Motorola lädt zu Event im Juni ein

Motorola hat für Anfang Juni ein Event angekündigt, auf dem ein neues Gerät vorgestellt wird. Womöglich handelt es sich dabei um das Moto Z3 Play – ein Mittelklasse-Smartphone, das einige moderne Ausstattungsmerkmale mitbringen soll.

Das Event von Motorola findet am 6. Juni 2018 statt. Wie Playfuldroid berichtet, hat das Unternehmen selbst noch nicht verraten, welches Smartphone es präsentieren wird. Doch die Webseite Tudocelular aus Brasilien berichtet, dass es sich um das Moto Z3 Play handeln soll. Das Smartphone soll mit Moto Mods kompatibel sein und ein Gehäuse mit abgerundeten Ecken besitzen, ähnlich wie das Moto Z2 Play.

OLED und Mittelklasse-Chipsatz

XDA Developers will an ein internes Dokument gekommen sein, das alle Details zum Moto Z3 Play verrät. Demnach besitzt das Smartphone ein 6-Zoll-Display, das in Full HD+ auflöst und auf AMOLED-Technologie setzt. Das Seitenverhältnis liegt demnach bei 18:9, es soll nur ein schmaler Rand um den Screen herum vorhanden sein. Als Antrieb dient angeblich der Snapdragon 636, dem 4 GB RAM zur Seite stehen. Je nach Ausführung sind anscheinend 32 GB oder 64 GB interner Speicherplatz vorhanden.

Auf der Rückseite befindet sich offenbar eine Dualkamera, deren Sensoren mit 12 MP auflösen. Auch bei schlechten Lichtverhältnissen sollen deshalb gute Fotos möglich sein. Der Fingerabrucksensor befindet sich anscheinend an der Seite, wie es zum Beispiel auch bei vielen Smartphones der Sony-Xperia-Reihe der Fall ist. Ob diese Angaben stimmen und uns wirklich das Moto Z3 Play erwartet, erfahren wir vermutlich Anfang Juni.