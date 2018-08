Motorola One ist offiziell: Das Mittelklasse-Smartphone mit Notch

Lenovo erweitert sein Smartphone-Sortiment und kündigt das Motorola One an – ein Gerät für den schmalen Geldbeutel. Auf dem Modell ist Android One vorinstalliert. Der Marktstart steht bereits fest.

Die Lenovo-Tochter präsentierte auf der Internationalen Funkausstellung (IFA) in Berlin ein Smartphone, das über ein 5,9 Zoll großes Display verfügt. Das Seitenverhältnis des Motorola One liegt bei 19:9 und der Bildschirm löst mit 1520 x 720 Pixeln auf – also nur in HD. Zum Design zählen ein modernes abgerundetes Glasgehäuse und eine markante Notch. Ein Foto seht ihr unter dieser News.

Android Pie bald verfügbar

Als Prozessor setzen die Entwickler auf einen Snapdragon 625 von Qualcomm, also einen Mittelklasse-Chipsatz, der bereits vor mehr als zwei Jahren vorgestellt wurde. Der Arbeitsspeicher liegt bei 4 GB, der eingebaute Speicher wird mit 64 GB angegeben. Dieser kann mit einer microSD-Karte um 256 GB erweitert werden. Auf der Rückseite befindet sich eine 13-MP-Dualkamera. Selfies schießt ihr mit 8 MP. Das Gerät unterstützt Google Lens und verfügt über eine Schnellladefunktion.

Das Motorola One ist Teil des Android-One-Programms. Das Smartphone erhält also die verschlankte Version von Googles Betriebssystem. Bereits kurz nach dem Marktstart soll das Upgrade auf Android 9 Pie ausrollen. Das One wird die Aktualisierung demnach als eines der ersten Smartphones erhalten.

Der Hersteller verspricht zudem, dass das Motorola One auch die nächste Android-Version (Android Q) erhalten wird und kündigt für drei Jahre monatliche Sicherheitsupdates an. Die Veröffentlichung ist für Oktober 2018 angedacht. Der Preis liegt bei 300 Euro.