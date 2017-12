"Mr. Robot" erhält eine weitere Staffel

Das Finale der dritten Staffel von "Mr. Robot" steht unmittelbar bevor. Doch die Geschichte um Hacker Elliot Anderson wird damit glücklicherweise nicht zu Ende gehen, wie USA Network nun bekannt gegeben hat.

Demnach dürfen sich Fans auf eine vierte Staffel von "Mr. Robot" freuen. Der Kabelsender USA Network strahlt die Serie in den USA aus. In Deutschland dürften die neuen Episoden wie bisher auch wieder auf Amazon (Prime) Video verfügbar sein. Der Online-Versandhändler hatte sich bereits die Rechte an den ersten drei Staffeln gesichert und zeigt diese auf seiner Video-Plattform.

Christian Slater für Golden Globe nominiert

In "Mr. Robot" geht es um den Computer-Experten Elliot Anderson, der unter einer Persönlichkeitsstörung leidet und in der ersten Staffel einer Hacker-Gruppierung beitritt. Für diese soll er ausgerechnet das Unternehmen hacken, das er als Angestellter einer IT-Sicherheitsfirma eigentlich beschützt. Aufgrund seiner psychischen Störung und seines gelegentlichen Drogenkonsums ist für den Zuschauer nicht immer offensichtlich, was gerade tatsächlich passiert und was sich ausschließlich in Elliots Kopf abspielt.

Christian Slater, der in "Mr. Robot" Elliots verstorbenen Vater spielt, erhielt vor Kurzem seine dritte Golden-Globe-Nominierung in Folge. In wenigen Wochen könnte ihn die Jury erneut zum besten "Nebendarsteller in einer Serie, Mini-Serie oder [einem] TV-Film" auszeichnen, nachdem ihm diese Ehre bereits 2016 zuteilwurde. Auch sein Kollege Rami Malek, der Elliot Anderson spielt, war bereits zweimal für einen Golden Globe nominiert. Gewonnen hat er 2016 einen Emmy als bester Hauptdarsteller in einer Dramaserie.