My PS4 Life: Nun könnt ihr euren persönlichen Gaming-Rückblick einsehen

Sony informiert euch nun darüber, wie viel Zeit ihr bisher mit eurer PlayStation 4 verbracht habt. Möglich macht das My PS4 Life – ein Dienst, der euch noch viele weitere Einblicke in eure Nutzung gewährt.

My PS4 Life ist über die offizielle PlayStation-Webseite erreichbar. Dort könnt ihr euch ein persönliches Video erstellen lassen, das zusammenfasst, was ihr auf der PlayStation 4 so alles erlebt habt. Unter anderem geht daraus hervor, was euer erstes Spiel war und in welche drei Titel ihr am meisten Zeit investiert habt. Auch wie lange ihr insgesamt bisher auf der Konsole gezockt habt, erfahrt ihr in dem Clip.

Passendes Produkt Sony Playstation 4

Log-in mit PSN-Konto

Darüber hinaus seht ihr in dem Video die Gesamtzahl eurer Trophäen und welche davon die seltenste ist. Um euren persönlichen PlayStation-4-Rückblick zu erhalten, müsst ihr euch auf der "My PS4 Life"-Seite mit eurem PSN-Account einloggen. Anschließend tippt ihr auf "Video erstellen". Die Generierung nimmt einige Minuten in Anspruch, nach denen ihr euch den Clip direkt auf der Webseite anschauen könnt.

Ihr müsst aber nicht unbedingt auf der Seite bleiben, während My PS4 Life das Video erstellt. Sony versendet es innerhalb von 24 Stunden auch an die E-Mail-Adresse, die ihr in eurem PSN-Konto hinterlegt habt. Voraussetzung für die Nutzung von My PS4 Life ist, dass ihr Sonys Marketing-Mails abonniert. Ihr könnt diese aber jederzeit wieder abbestellen. Wenn ihr interessante Rückschlüsse aus eurem persönlichen Video gezogen habt, lasst uns das gerne in den Kommentaren wissen.