Nach Samsung: Auch Fernseher von Sony und LG unterstützen bald AirPlay 2

Smart-TVs von Sony und LG unterstützen künftig AirPlay 2. In die kommende Generation von Fernsehern will man zudem die Sprachassistentin Siri und die Apple-HomeKit-Software integrieren. Erst am Vortag hatte Samsung im Rahmen der Elektronikmesse CES angekündigt, neue Fernseher mit AirPlay-Unterstützung ab Frühjahr 2019 auf den Markt zu bringen.

Samsung bleibt nicht der einzige Fernseher-Hersteller, der auf die Integration von AirPlay 2 setzt. Mit LG und Sony verfolgen künftig zwei weitere große Unternehmen entsprechende Pläne, wie 9to5Mac von der CES 2019 berichtet. Mit der Apple-Schnittstelle ist es zum Beispiel möglich, Filme, Serien, Fotos oder Musik kabellos von iPhone, iPad oder Mac auf unterstützte Smart-TVs zu streamen.

iTunes auch ohne Apple TV

Wer auf aktuellen Fernsehern Inhalte von Aple-Geräten abspielen will, benötigt dafür eine Set-Top-Box. Bei den neuen Fernsehern von LG, Sony und Samsung mit AirPlay-2-Unterstützung ist dann keine solche zusätzliche Hardware mehr nötig. Dank der Integration von Siri könnt ihr dann auch per Sprache bestimmen, welche Serienepisode ihr sehen oder welchen Song ihr auf eurem Smart-TV hören wollt. Für die Wiedergabe von iTunes-Inhalten sind neue Samsung-Fernseher am besten geeignet: Die Geräte erhalten dazu eine eigene App, die auch in die Universalsuche eingebunden wird.

Die HomeKit-Software erlaubt es euch, unterstützte Fernseher in euer Smart-Home-Netzwerk einzubinden. Ihr könnt dann zum Beispiel euer Fernsehgerät zuhause mit der intelligenten Beleuchtung koppeln und ein Szenario namens "Filmabend" erstellen. Damit wäre es möglich, mit nur einem Befehl über die Home-App das Licht zu dämpfen und euer Smart-TV einzuschalten.