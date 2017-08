Nächste iOS 11 Beta ist da: Das ist neu

Am Freitag, den 18. August 2017, feiert die Serie "Marvel's The Defenders" auf Netflix ihre Premiere. Ein finaler Trailer verkürzt die Wartezeit.

Lenovo Moto C Plus und Moto C im Test: Einmal hui, einmal pfui

5.8

Mit 109 bzw. 129 Euro sind das Moto C und Moto C Plus zwei preiswerte Smartphones. In diesem Fall ist der Griff zum teureren Modell absolut ratsam.