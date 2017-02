Navigationstasten des Galaxy S8 sollen anpassbar sein

Die Position der Soft Keys kann offenbar verändert werden: Galaxy S8 und S8 Plus sind angeblich in mehreren Videos und auf Bildern zu sehen – in Betrieb. Dadurch wird bestätigt, dass Samsung bei seinem neuen Vorzeigemodell auf physische Tasten verzichtet.

Ein wichtiges Detail zu den Soft Keys ist Android Police auf den Bildern des Galaxy S8 aufgefallen: So scheint die Position der Soft Keys nicht festgelegt zu sein. Auf einem Gerät sei die Reihenfolge der virtuellen Tasten "Zurück", "Home", "App wechseln". Bei einem anderen S8-Bild hingegen sei die Reihenfolge so, wie es Nutzer von Samsung-Smartphones gewohnt sind: "App wechseln", "Home", "Zurück". Demnach ist es vielleicht möglich, dass Nutzer des Top-Smartphones in den Einstellungen selbst festlegen können, an welcher Stelle welche Buttons erscheinen.

Vorstellung Ende März

Sollte Samsung mit dem Galaxy S8 und S8 Plus tatsächlich die Möglichkeit bieten, die Position der virtuellen Tasten individuell festzulegen, wäre dies keine Neuheit: LG erlaubt diese Funktion bereits bei einigen Geräten. Außerdem gebe es sogar Smartphones, bei denen Nutzer die Funktionen der physischen Tasten verändern können.

Bereits seit längerer Zeit hält sich das Gerücht, dass Samsung beim Galaxy S8 und S8 Plus auf einen physischen Home Button verzichtet und stattdessen auf virtuelle Tasten setzt. Die Mutmaßungen wurden erst vor Kurzem durch Zeichnungen aus der Produktion und ein Video bestätigt, in dem die aktivierten Geräte zu sehen sein sollen. Am 29. März 2017 wissen wir mehr, wenn Samsung den Galaxy S7-Nachfolger in New York offiziell enthüllt.