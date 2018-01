Netflix: Das sind die neuen Filme und Serien im Februar

Der Winter hat Deutschland eiskalt erwischt. Zum Glück füllt Netflix auch im Februar 2018 sein Sortiment fleißig auf, sodass die Tage auf der warmen Couch nie langweilig werden. Wir stellen euch die Film- und Serien-Highlights des Monats vor.

Netflix lädt zu einer Reise in die Zukunft ein: Mit "Altered Carbon – Das Unsterblichkeitsprogramm" startet am 2. Februar eine Eigenproduktion, die 300 Jahre in der Zukunft spielt. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Richard K. Morgan und handelt von einer Revolte gegen die neue Weltordnung.

Queer und Footballer

Ein weiteres Highlight: "Queer Eye for the Straight Guy". Zwischen 2003 und 2007 gab es bereits 100 Folgen der Serie, die später mit " Queer Eye" abgekürzt wurde. Pro Folge helfen fünf homosexuelle Männer einem heterosexuellen Mann in puncto Style, Ernährung, Körperpflege, Einrichtung und Lifestyle. Wann genau der Netflix-Reboot im Februar startet, steht noch nicht fest. In "Coach Snoop" holt Rap-Ikone Snoop Dogg (ab 2.2) Jugendliche aus Problemvierteln und gibt ihnen mit American Football eine neue Perspektive.

Das Filmsegment füllt der Streaming-Dienstleister mit einem echten Highlight. Der Berlinale-Gewinner "Körper und Seele" feiert auf Netflix am 2. Februar Premiere. Das Drama erzählt eine außergewöhnliche Liebesgeschichte zwischen zwei Arbeitskollegen. Der ungarische Film ist im engen Favoritenkreis für einen Oscar als bester fremdsprachiger Film. Auch der Horror-Thriller "The Ritual" (9.2) von David Bruckner und der SciFi-Movie "Mute" (23.2) von Duncan Jones zählen zum Februar-Angebot.