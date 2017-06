Netflix: Die neuen Serien und Filme im Juli 2017

Netflix aktualisiert sein monatliches Serien- und Filmangebot. Das Highlight im Juli 2017 ist das Anorexie-Drama To the Bone, eine Eigenproduktion.

Zu den wiederkehrenden Klassikern zählen unter anderem Filme wie Titanic oder E.T. – der Außerirdische (beide ab 1. Juli). Setzt also schon mal die Nostalgie-Brille auf. Zu den Highlights unter den Neuankömmlingen dürfte zweifelsohne To the Bone (14. Juli) zählen. Der von Netflix produzierte Spielfilm stammt aus der Feder von Marti Noxon, die u.a. schon für Buffy, unREAL und Mad Men geschrieben hat. Die Hauptrollen spielen Keanu Reeves und Lily Collins, die eine Magersüchtige mimt. Ein Highlight bleibt uns hierzulande allerdings verwehrt: Rogue One: A Star Wars Story läuft vorerst nur in den USA bei Netflix.

Die Neustarts im Überblick (Auswahl):

1. Juli

Titanic

The Originals: Staffel 4

Free Willy

Disney's The Mighty Ducks

Madagascar 2

Die Wahrheit liegt in den Sternen

E.T. – der Außerirdische

Der unsichtbare Gast

Liar's Dice

Boat Trip

Mixed Signals

Emma

3. Juli

Außergewöhnlich: Der Fall Stan Romanek

4. Juli

The Standups: Staffel 1 (NETFLIX ORIGINAL)

7. Juli

Castlevania: Staffel 1 (NETFLIX ORIGINAL)

Degrassi – die nächste Klasse: Staffel 4 (NETFLIX ORIGINAL)

Luna petunia: Staffel 2 (NETFLIX ORIGINAL)

14. Juli

Friends from College: Staffel 1

To the Bone

Chasing Coral

Buddy Thunderstruck: Der Vielleicht-Mal-Stapel (NETFLIX ORIGINAL)

21. Juli

Ozark: Staffel 1

Last Chance U: Staffel 2 (NETFLIX ORIGINAL)

25. Juli