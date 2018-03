Netflix: Diese Filme und Serien erwarten euch im April

Neuer Monat, neue Inhalte: Im April versorgt Netflix euch mit einigen Filmen und Serien – darunter Eigenproduktionen, Fortsetzungen und Filmklassiker. Insgesamt lässt es der Streaming-Dienst nach Ostern allerdings etwas ruhiger angehen.

Eines der größeren Highlights dürfte die fünfte "Arrow"-Staffel sein, die am 11. April startet. Auch interessant: Mit "Lost in Space – Verschollen zwischen fremden Welten" feiert zwei Tage später ein Reboot des Sci-Fi-Hits aus den 60ern Premiere. Endlich kommt zudem der zweite Teil der ersten Staffel von "Haus des Geldes" nach Deutschland (6. April). In der spannenden Thriller-Serie aus Spanien geht es um ein perfektes Verbrechen.

"Crank"-Regisseur dreht durch

"Richtig durchgeknallt wird es dagegen in 'Happy'", kündigt Netflix an. Die Serie startet am 26. April, basiert auf einer Graphic Novel von Grant Morrison und wurde von "Crank"-Regisseur Brian Taylor umgesetzt. Bis zur Fortsetzung von "3%" (27. April) und der Deutschland-Premiere von "Die Einkreisung" (19. April, in den USA: "The Alienist") mit Daniel Brühl in der Hauptrolle müsst ihr euch noch etwas gedulden.

Im Filmbereich fährt Netflix die Schlagzahl dagegen fast komplett runter: Mit "Die Woche" (27. April), einer Komödie mit Adam Sandler und Chris Rock, und "6 Balloons" (6. April) gibt es nur ganz wenige echte Neuheiten. Dafür gehören ab April auch legendäre Streifen wie "Die Bourne Identität (1. April) und "The Hateful Eight" sowie "Das Leben des Brian" (beide 15. April) zum Netflix-Programm. Da vor Ostern nur die dritte Reihe der Anime-Serie "Wakfu" als Neuheit verfügbar ist, werdet ihr euren freien Tage wohl eher mit einigen Netflix-Höhepunkten aus dem März verbringen müssen.