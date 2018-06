Netflix: Diese Filme und Serien erwarten euch im Juli 2018

Sommer, Sonne, Netflix! Der Streaming-Dienstleister erweitert sein On-Demand-Angebot auch in der heißen Jahreszeit. Euch erwarten unter anderem neue Folgen von "Orange Is The New Black", klassische Blockbuster, Gruselfilme und etwas für die Familie.

Im Sommer schauen die Leute tendenziell weniger Fernsehen. Sie verbringen ihre Freizeit lieber am Strand und lassen den Abend gemütlich im Garten oder im Park ausklingen. Da ihr Netflix aber auch unterwegs auf dem Tablet und Smartphone schauen könnt, ergänzt der Streaming-Dienstleister sein Angebot auch im Juli mit Hochkarätern: Ab dem 27. Juli 2018 geht es zurück ins Gefängnis, wenn die sechste Staffel von "Orange Is The New Black" startet.

Überfall der "Good Girls"

Kriminell wird es auch in "Good Girls". In der Dramedy-Serie rauben drei Mütter einen Supermarkt aus. Sie wollen Kohle – und ihre Unabhängigkeit zurück. Der Überfall startet am 3. Juli. Netflix kündigt zudem die dritte Staffel von "El Chapo" an. Wann das Netflix Original startet, steht noch nicht fest. Wir rechnen mit Ende Juli.

Für klassisches Kino-Feeling sorgen die ersten drei Teile der "The Fast And The Furious"-Reihe. Der Dreierpack lädt ab dem 1. Juli zum Binge-Watching ein. Zudem gibt es zum Monatsanfang "12 Years A Slave", "Ghostbusters" und "American Hustle". Der Horrorfilm "Lights Out" feiert auf Netflix am 15. Juli Premiere. Wer es nicht mit Grusel-Schockern hält, schaut stattdessen in das Familien-Abenteuer "Findet Dorie" (16. Juli).