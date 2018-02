Netflix: Diese Filme und Serien erwarten euch im März

Marvel-Filme und die neue Staffel einer Marvel-Serie – der März 2018 wird auf Netflix von Comic-Verfilmungen bestimmt. Neben der zweiten Staffel von "Jessica Jones" könnt ihr im kommenden Monat unter anderem auch den ersten Avengers-Film von 2012 streamen.

Doch mit "The Avengers" hört der Marvel-Filme-Spaß noch nicht auf: Direkt ab dem 1. März stehen euch auf Netflix noch weitere Teile des Marvel Cinematic Universe (MCU) zur Verfügung: "Guardians of the Galaxy", "The Return of the First Avenger" und "Thor: The Dark Kingdom". Wenn ihr euch hingegen schon auf die zweite Staffel von Jessica Jones freut, müsst ihr euch noch bis zum 8. März gedulden – dann stehen alle Folgen auf einmal zum Streaming bereit.

Unsere Empfehlung Blau Serien Special

"Auslöschung" und "Gotham"

Wer die Zeit dazwischen überbrücken möchte, kann sich noch die dritte Staffel von "Gotham" ansehen. Doch auch abseits von Comic-Superhelden gibt es im März interessante Inhalte auf Netflix zu entdecken: Nicht zuletzt der Film "Auslöschung" mit Natalie Portman dürfte für Aufsehen sorgen, der hierzulande nicht ins Kino kommt, sondern direkt auf der Streaming-Plattform erscheint. Portman ist außerdem in "Black Swan" zu sehen, wofür sie mit dem Oscar ausgezeichnet wurde.

Für Kinder interessant ist vermutlich in erster Linie der Film "Bolt: Ein Hund für alle Fälle". Zu den weiteren Netflix-Highlights im März zählen außerdem die sechste Staffel von "Suits", der Thriller "Paranormal Activity" und das Historiendrama "Das Wunder von Bern". Letzterer ist auch bereits ab dem 1. Tag des Monats verfügbar.