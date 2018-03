Netflix: Diese Serien sind ab sofort verfügbar

Am 2. März 2018 gehen bei Netflix zwei neue Serien an den Start, von einer weiteren gibt es ab sofort neue Episoden. Zwar handelt es sich dabei nicht um Blockbuster-Produktionen wie Altered Carbon. Für Fans der entsprechenden Genres dürften die Neuerscheinungen aber durchaus interessant sein.

Deutschlandpremiere feiert heute die Serie "Ghost Wars". Schauplatz ist eine Stadt in Alaska, in der übernatürliche Kräfte ihr Unwesen treiben. Nur Außenseiter Roman Mercer kann die Stadt offenbar davor schützen, da er hellseherische Fähigkeiten besitzt. Hauptdarsteller Avan Jogia ist allerdings nicht das bekannteste Gesicht in "Ghost Wars". In der Serie spielen nämlich auch der Rocksänger Meat Loaf und Vincent D'Onofrio ("Criminal Intent", "Jurrasic World") mit.

Unsere Empfehlung Blau Serien Special

Zeichentrickfans dürfen sich freuen

Weltweit zum ersten Mal strahlt Netflix ab sofort "B: The Beginning" aus. Die Anime-Serie behandelt einen mysteriösen Kriminalfall: Ein Serienkiller namens "B" treibt sein Unwesen. Um ihn in seine Schranken zu weisen, kehrt Ermittler Keith Flick zur Polizei zurück. "B: The Beginning" ist eine Kooperation zwischen Netflix und Production I.G. Auf das Konto des Animationsstudios gehen unter anderem die Anime-Klassiker "Ghost in the Shell: Stand Alone Complex" und "Attack on Titan". Keine Angst: Auch wenn der eingebundene Trailer auf Japanisch ist – Netflix strahlt die Serie auf Deutsch aus.

Dritter im Bunde der Neustarts ist "Voltron: Legendärer Verteidiger" – ebenfalls eine Zeichentrickserie. Allerdings startet heute bereits die fünfte Staffel auf Netflix. Es handelt sich um einen Reboot der Animeserie "Voltron": Fünf Teenager stellen sich einer Armee Außerirdischer entgegen. Jeder von ihnen steuert einen von fünf Roboterlöwen, die zusammen den mächtigen Voltron bilden – die "Power Rangers" lassen grüßen.