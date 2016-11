Netflix: Diese Serien und Filme kommen im Dezember 2016

Netflix erweitert sein Streaming-Angebot ständig um neue Filme und Serien. Was im Dezember 2016 hinzukommt, gibt das Unternehmen nun im eigenen Medien-Center bekannt. Abonnenten erwarten neue Netflix-Originale und sogar eine Netflix-Talkshow.

Zu den neuen Originals zählt beispielsweise die Serien-Umsetzung von "Dirk Gentlys Holistische Detektei", die ab dem 11. Dezember zum Streamen bereit steht. Ab dem 9. Dezember kommen 80er-Fans mit der zweiten Staffel von "Fuller House" auf Ihre Kosten. Düsterer geht es in "Hannibal: Staffel 3" zu. Freunde animierter Unterhaltung wiederum dürfen sich ab dem 16. auf die vierte Staffel von Dreamworks "Der gestiefelte Kater – Abenteuer in San Lorenzo" freuen.

Gilmore Girls: A Year in the Life schon im November

Spielfilme und Dokumentationen sind auch mit von der Partie. Darunter befinden sich Klassiker wie Kubriks Kultfilm "The Shining", schwer verdauliche Kost wie "Schindlers Liste" oder Popcorn-Kino mit "Der Hobbit: Die Schlacht der Fünf Heere". Die vollständige Liste wäre zu lang, um sie hier aufzuführen, Ihr könnt sie aber auf eigene Faust hier online durchstöbern.

Eine der am sehnlichsten erwarteten Serienfortsetzungen startet aber bereits in dieser Woche auf Netflix. Am 25. November erscheint nämlich die erste Folge von "Gilmore Girls: A Year in the Life". Erst vor Kurzem hat Netflix einen neuen Mini-Trailer veröffentlicht, der zwar noch nicht auf Deutsch verfügbar ist, für Fans aber dennoch einen Blick wert sein dürfte, nicht zuletzt wegen der abgefahrenen Frisur von Exzentriker Kirk.