Netflix ist down: Und das am ersten Wochenende von Luke Cage

Downtime zur Primetime: Netflix hat mit Serverproblemem zu kämpfen. Der Streaminganbieter ist derzeit nicht mehr erreichbar.

Da startet Netflix mit großem Tamtan seine jüngste Eigenproduktion, die Superhelden-Serie Luke Cage, und schon kommen die Server nicht mehr nach. Zumindest ist der Dienst am Samstagabend deutscher Zeit zeitweise nicht mehr zu erreichen. In den USA fällt der Beginn des Timeout in den Nachmittag.

Auf einer Hilfeseite schreibt der Streaminganbieter: "Uns wurde bereits mitgeteilt, dass momentan Probleme mit dem Service vorliegen. Wir arbeiten derzeit daran, schnellstmöglich eine Lösung zu finden."

Störung begann gegen 21 Uhr

Gegen 21 Uhr deutscher Zeit traten die erster Fehlermeldungen auf, wie man bei allestoerungen.de einsehen kann. Netflix bestätigte auf Twitter die Probleme und versprach, mit Hochdruck an einer Lösung der Probleme zu arbeiten. Behoben scheinen die Probleme allerdings noch nicht.

Was genau zum Ausfall geführt hat, teilte Netflix nicht mit. Es ist allerdings sehr wahrscheinlich, dass die Nachfrage nach der neuen Superheldenserie schlicht zu groß war für die Server. Wer sich alle 13 Folgen von Luke Cage am Stück anschauen wollte, muss sich jetzt gedulden.

Der letzte große Ausfall von Netflix liegt schon etwas zurück. An Heiligabend 2012 hatten die Amazon Web Services, auf denen der Videostreaming-Dienst damals lief, Probleme. In Deutschland war Netflix damals noch gar nicht offiziell verfügbar.