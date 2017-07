Netflix könnte bald in Deutschland neue Preise einführen

Update (3. Juli, 10:46 Uhr): Gegenüber Caschys Blog hat Netflix mittlerweile bestätigt, dass bei einigen Nutzern testweise andere Preise angezeigt worden sind. Trotzdem hätten neue Abonnenten bei einer Buchung nicht mehr als andere Personen zahlen müssen. Demnach wollte das Unternehmen lediglich herausfinden, wie hoch Nutzer den Wert eines Abos einschätzen. Mittlerweile sei der Test beendet worden, auf allen Geräten und Browsern sollen nun wieder die gleichen Preise angezeigt werden.

Ursprüngliche Meldung:

Der Streaming-Anbieter Netflix bereitet offenbar eine Neustrukturierung seiner Preise in Deutschland vor. Wie Caschys Blog berichtet, testet das Unternehmen derzeit in Deutschland und Österreich höhere Preise für das Standard- und Premium-Paket.

Netflix blendet für einige Nutzer bei der Erstregistrierung eine neue Preis-Auswahl ein. Wie das oben stehende Bild belegt, weichen die Tarife für die Pakete Standard und Premium von den vorherigen Preisen ab. Einen ersten Hinweis darauf lieferte ein Leser von Caschys Blog. Der Autor konnte die Preisunterschiede anschließend auch selbst nachvollziehen.

Zweite Preisänderung seit 2014

Für das Premium-Abo, in dem zum Beispiel einige Inhalte in 4K-Auflösung enthalten sind, verlangt Netflix auf einem Huawei Mate 9 offenbar den bisher bekannten Preis von 11,99 Euro. Dieser Preis werde auch im Safari-Browser angezeigt; im Chrome-Browser seien es hingegen 13,99 Euro. Auch bei dem Standard-Tarif kann es momentan zu Abweichungen kommen: Für die mittlere Kategorie sollen bei einigen Nutzern 11,99 statt der bisherigen 9,99 Euro pro Monat angezeigt werden. Wovon die unterschiedliche Preis-Anzeige abhängt, ist nicht bekannt. Falls Ihr Euch derzeit für ein Abo bei Netflix interessiert, lohnt es sich also, die entsprechende Webseite mit verschiedenen Browsern und Geräten anzusteuern und auf die Preise zu achten.

Sollten die neuen Preise dauerhaft gelten, wäre es die zweite Preiserhöhung seit der deutschen Netflix-Einführung im Jahr 2014. Die erste und bislang letzte Erhöhung fand 2015 statt: Die Kosten für das Standard-Abo stiegen damals von 8,99 Euro auf 9,99 Euro. Mit dem aktuellen Test stellt der Streaming-Anbieter die Zahlungsbereitschaft der Kunden offenbar noch einmal auf die Probe.