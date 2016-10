Netflix: Kommt der Offline-Modus schon bald?

Im Juni 2016 kamen Gerüchte auf, dass Netflix einen Offline-Modus noch vor 2017 plant. Mitte Oktober 2016 macht nun erneut eine Meldung die Runde, die die früheren Berichte zu bestätigen scheinen. Die Quelle scheint sich dabei aber auf die alte Meldung zu beziehen.

Ursprünglich brachte eingewisser Dan Taitz die Gerüchte um einen Offline-Modus von Netflix ins Rollen, wie das Portal Light Reading berichtete. Taitz ist COO von Penthera, ein auf Streaming-Technologie spezialisiertes Unternehmen. Ein Branchenkenner also, dessen Quellen allerdings unbekannt bleiben. Die aktuellen Oktober-Meldungen scheinen sich hingegen sämtlich auf The Next Web zu beziehen.

Vertragsverhandlungen könnten Offline-Modus hinauszögern

Allerdings stützt sich offenbar auch The Next Web auf die mehr als drei Monate alte Story von Light Reading, was sowohl US- als auch deutschen Portalen entgangen zu sein scheint. Auch die Oktober-Meldung von NME beruft sich beispielsweise auf die frühere Light Reading-Meldung. Nach aktuellem Stand ist daher nicht mehr bekannt als zuvor. Ein Offline-Modus ist somit zwar weiterhin nicht ausgeschlossen, aber eben auch immer noch nicht bestätigt.

Die Entscheidung über herunterladbare Filme und Serien liegt dabei wahrscheinlich nicht bei Netflix allein, sondern bei den Rechteinhabern. Wenn die nicht mitspielen, darf Netflix die Inhalte nicht einfach zum Download anbieten. Sollte Netflix daher einen Offline-Modus planen, dürften derzeit Vertragsverhandlungen mit den Urhebern laufen – was dauern kann. Bleibt zu hoffen, dass Netflix seinen Kunden tatsächlich mehr Komfort erlauben möchte, damit Abonnenten in Zukunft auch ohne Internetanbindung nach Herzenslust binge-watchen können.