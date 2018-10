Netflix-Konkurrenz: Gratis-Streaming-Dienst von IMDb wohl kurz vor Start

In Kürze soll ein neuer Video-Streaming-Dienst von der internationalen Filmdatenbank IMDb vorgestellt werden, der komplett kostenlos ist. Die bekannte Webseite gehört wiederum zu Amazon – dennoch dürfte der Versandhandelsriese dem Prime-Video-Angebot oder Netflix keine allzu große Konkurrenz machen.

Der Gratis-Streaming-Dienst soll sich durch Werbung finanzieren, wie CNBC unter Berufung auf mehrere Personen berichtet, die mit der Angelegenheit vertraut sein sollen. Offenbar steht der neue Service dann aber nur Nutzern von Amazon Fire TV zur Verfügung. Anzeigen sollen um den Videoplayer herum und zwischen den Clips sichtbar sein. Werbepartner erhalten dabei wohl Zugriff auf gesammelte Daten von Amazon, um Nutzern passendere Spots anzuzeigen.

Unsere Empfehlung o2 Free Unlimited

Neue Plattform, alte Filme?

Aktuellen Gerüchten zufolge soll der Video-Streaming-Dienst von IMDb aber nicht direkt mit Amazon Prime Video und Netflix konkurrieren: Die neue Plattform konzentriert sich angeblich auf ältere Filme und Serien – Eigenproduktionen oder aktuelle Blockbuster wird es demnach nicht geben. Für das Angebot sei das Unternehmen mit drei großen Medienunternehmen in Kontakt. Womöglich gibt es also eine große Auswahl an Videos für die Nutzer.

Die Enthüllung der Video-Plattform von IMDb soll schon in Kürze in New York erfolgen – im Rahmen der Advertising Week. Noch ist unklar, ob der Dienst dann direkt weltweit startet. Womöglich gibt es das Angebot vorerst nur in den USA, ehe weitere Regionen hinzukommen. Offiziell habe sich der Versandhändler noch nicht zu der Angelegenheit geäußert.