Netflix kündigt exklusive deutsche Serien und Filme an

Netflix plant zwei neue deutsche Serien: "Unorthodox" und "Biohackers". Das Angebot an deutschen Formaten wird auf der Streaming-Plattform künftig damit noch größer. Der Dienst hat zudem eine Serie aus Norwegen bestellt und drei deutsche Filme angekündigt.

Bei "Unorthodox" handelt es sich um einen Vierteiler mit Anna Winger als Showrunner. Das gab Netflix am Rande der Berlinale bekannt, wie Der Spiegel berichtet. Die Story dreht sich um eine Frau, die in New York in einer ultraorthodoxen jüdischen Gemeinschaft lebt und nach Berlin flieht. Winger zeichnete unter anderem bereits für die Erfolgsserie "Deutschland '83" und dessen Fortsetzung "Deutschland '86" verantwortlich. Aus welchen Schauspielern sich der Cast zusammensetzt, ist bislang nicht bekannt. Das gilt auch für den genauen Start der Serie.

Von Biohacking bis Horror

In "Biohackers" geht es hingegen um eine Medizinstudentin, die herausfindet, dass es an ihrer Uni hochmoderne Biohacking-Technologie gibt. Diese gelangt jedoch schnell in die falschen Hände. Drehbuch und Regie übernimmt Christian Ditter ("Türkisch für Anfänger"). Wer auf Horror steht, für den arbeitet der Norweger Kjetil Indregard wahrscheinlich an einem passenden Projekt: Der Autor schreibt für die Netflix-Gruselserie "Bloodride" sechs Episoden, wie Horizont meldet.

Der Streaming-Dienst schickte bereits 2018 sechs deutsche Serien in die Produktion: "Tribes of Europe", "Don't try this at home", "Skylines", "The Barbarians" und "1899" sowie eine dreiteilige Miniserie zum Thema Weihnachten. Wir sind gespannt, ob die Formate an die Erfolge von "Dogs of Berlin" und insbesondere "Dark" anknüpfen können.

Ab 2020 laufen auf Netflix zudem drei deutsche Filme, so Horizont. In "Betongold" geht es um drei Immobilienbetrüger aus Berlin, während sich "Isi & Ossi" um eine ungewöhnliche Liebesbeziehung dreht. Noch verrückter geht es in "Freaks" zu. In dem Streifen gibt es für jedes erdenkliche Problem ein passendes Medikament.