Netflix: LG V40, Xperia XZ3 und weitere Smartphones unterstützen nun HDR

Filme und Serien von Netflix in HDR ansehen: Der Streaming-Anbieter stellt seine Inhalte bereits auf zahlreichen Smartphones in HDR zur Verfügung. Die Liste wird nun um das Xperia XZ3 und das LG V40 erweitert.

Neben dem Xperia XZ3 bietet Netflix HDR noch für ein weiteres Sony-Smartphone neu an: das Xperia XZ2 Premium, berichtet Android Police. Das Xperia XZ2 befindet sich bereits seit geraumer Zeit auf der Liste der Smartphones, die HDR-Unterstützung bieten. Nun ist es also endlich auch für die Premium-Ausführung so weit. Zusätzlich gehören ab sofort das LG G7 One und das LG V40 zu dem Kreis der Geräte, auf denen ihr in HDR streamen könnt.

Galaxy Note 9, iPhone X und Co.

Doch nicht nur auf Smartphones von Sony und LG könnt ihr Netflix in HDR ansehen. Im August hat der Streaming-Anbieter die Liste um das Samsung Galaxy Note 9 und das Galaxy Tab S4 erweitert. Geräte von Apple wie das iPhone X, das iPhone 8 und einige iPad-Modelle unterstützen die Auflösung bereits seit Ende 2017.

Das Xperia XZ3 ist erst seit kurzer Zeit auf dem Markt: Sony hat sein neues Top-Smartphone Anfang Oktober 2018 veröffentlicht. Wer das Gerät bis Ende 2018 erwirbt, erhält als Bonus eine für 12 Monate gültige Mitgliedschaft bei PlayStation Plus gratis. Wenn ihr wissen möchtet, welche Highlights an Filmen und Serien im November 2018 bei Netflix auf euch warten, hilft euch die Übersicht von Markus weiter.