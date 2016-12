Netflix: Luke Cage kriegt zweite Staffel

"Always Forward" – mit dem bekannten Spruch aus der Netflix-Serie wird die zweite Staffel von Luke Cage angekündigt. Offenbar haben sich die ersten 13 Folgen für den Streaming-Anbieter und Marvel gelohnt, sodass Ihr Euch nun auf weitere Abenteuer des Superhelden freuen könnt.

Mit einem kurzen Teaser wird auf dem offiziellen Twitter-Account von Luke Cage die zweite Staffel beworben. In dem 18 Sekunden langen Clip ist das Schaufenster von Pop's Friseurgeschäft zu sehen – links unten leuchtet eine Neonreklame auf, in der einfach nur "Season 2 Coming Soon" zu lesen ist. Somit bleibt offen, wann die zweite Staffel der Marvel-Figur bei Netflix anläuft. "Coming Soon" deutet aber darauf hin, dass es möglicherweise schon im kommenden Jahr so weit ist.

"The Defenders" kommen 2017

Im Jahr 2017 wird es aber zunächst mit "Marvel's The Defenders" eine Miniserie geben, in der Luke Cage, Jessica Jones, Daredevil und Iron Fist in New York aufeinandertreffen. In den einzelnen Serien wurde das Mashup bereits mehrfach angedeutet – so wird die Krankenschwester Claire, gespielt von Rosario Dawson, vermutlich als Verbindungspunkt dienen, die in allen drei bislang auf Netflix ausgestrahlten Serien eine tragende Rolle einnimmt.

Anders als bei TV-Serien gibt es keine Informationen darüber, wie viele Menschen Luke Cage tatsächlich auf Netflix angesehen haben. Die im September 2016 gestartete Serie spielt im New Yorker Stadtteil Harlem und dreht sich um den von Mike Colter dargestellten Protagonisten, der aufgrund eines Experiments neben Superkräften auch über eine kugelsichere Haut verfügt. Ob Diamondback als Gegenspieler auch in der zweiten Staffel eine Rolle spielen wird, ist noch nicht bekannt; doch der Cliffhanger in der letzten Folge deutet eine Rückkehr des skrupellosen Superschurken zumindest an.