Netflix macht auf Instagram: runde Vorschauvideos in der Smartphone-App

Vor Kurzem berichteten wir darüber, dass Vorschauvideos auch in die Smartphone-App von Netflix Einzug halten würden. Nun ist es zumindest auf iOS-Geräten so weit, wie der Streaming-Dienst auf seiner Webseite bekannt gibt.

Das neue Feature nennt sich "Mobile Previews". Dabei handelt es sich um kurze Trailer, die euch in etwa 30 Minuten einen Eindruck von einzelnen Filmen oder Serien vermitteln. Dadurch sollt ihr schneller entscheiden können, ob diese eurem Geschmack entsprechen oder nicht. Abspielen könnt ihr die Trailer über die Startseite von Netflix. Dort findet ihr nun eine Slideshow mit diversen Mobile Previews, die ihr an ihren runden Bildern erkennen könnt.

Vorschauvideos im Hochformat

Tippt ihr darauf, könnt ihr euch eine Vorschau ansehen oder den Film beziehungsweise die Serie in eure Watchlist aufnehmen. Während euch Netflix Trailer beispielsweise auf PC oder PlayStation 4 schon länger bietet, unterschieden sich die Mobile Previews in einer Hinsicht deutlich von diesen. Denn auf dem Smartphone laufen die Vorschauvideos im Hochformat ab. Grund dafür sei laut Netflix der dadurch höher Komfort: Ihr müsst euer Gerät nicht drehen, sondern könnt sofort den Trailern ansehen.

Das neue Feature erinnert nicht nur in dieser Hinsicht an die Stories aus Instagram. Auch der Wechsel zwischen den einzelnen Vorschauvideos funktioniert ähnlich. Während der Wiedergabe könnt ihr durch Wischen oder Tippen zur nächsten Mobile Preview übergehen. Wie das ganze in der Praxis aussieht, könnt ihr euch hier ansehen. Die Android-Version der Netflix-App soll das Feature "bald" ebenfalls erhalten.