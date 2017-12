Netflix-Megaproduktion "Bright" mit Will Smith: Der letze Trailer ist da

Kurz vor Weihnachten beschert Netflix seinen Nutzern ein ganz besonderes Geschenk: Am 22. Dezember feiert "Bright" Premiere. Der TV-Spot zur anstehenden Veröffentlichung des Blockbusters mit Will Smith bietet euch einen kleinen Vorgeschmack auf das, was euch erwartet.

Mit 20 Sekunden Laufzeit ist der zu Beginn dieses Artikels eingebundene TV-Spot mehr Teaser als Trailer. Dementsprechend knapp fasst Will Smith darin in einem Satz zusammen, um was es in "Bright" eigentlich geht: "In einer Welt voller Orks, Elfen und Menschen, versuchen wir eine mächtige Waffe vor dem Bösen zu bewahren."

Passendes Produkt o2 Free Serien Special M

100-Millionen-Dollar-Blockbuster mit Will Smith

Mit "wir" sind der Polizist Ward (Will Smith) und sein Ork-Partner Jakoby (Joel Edgerton) gemeint, die einer jungen Elfin helfen, einen Zauberstab zu bewachen. "Bright" spielt in einem Paralleluniversum, in der Menschen, Elfen, Orks und Feen seit jeher Seite an Seite leben. Einen etwas umfangreicheren Eindruck von dem Buddy-Cop-Film erhaltet ihr in dem etwas älteren, drei Minuten langen Trailer unterhalb dieses Artikels.

Mit einem Budget von knapp 100 Millionen US-Dollar ist "Bright" die bisher mit Abstand teuerste Eigenproduktion von Netflix. Gleichzeitig fällt damit auch der Startschuss für die "Originals"-Offensive, die der Streaming-Dienst für nächstes Jahr geplant hat. 2018 will Netflix 80 selbst produzierte Filme auf seiner Plattform veröffentlichen, die zusammen mit den ebenfalls erscheinenden Serien insgesamt bis zu 8 Milliarden US-Dollar gekostet haben sollen. 2019 wird "Bright" dann wohl als teuerster Netflix-Film aller Zeiten abgelöst: Für "The Irish Man" mit Robert de Niro in der Hauptrolle hat Netflix angeblich ein Budget von über 100 Millionen US-Dollar veranschlagt.