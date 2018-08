Netflix: Neue Marvel-Filme laufen ab 2019 nur noch bei Disney

"Ant-Man and the Wasp" werdet ihr noch auf Netflix ansehen können

Bald ist Schluss mit Marvel-Filmen auf Netflix: Der aktuelle Film des sogenannten "Marvel Cinematic Universe" (MCU) erinnert Fans gerade daran, dass sie für das Streaming aller kommenden Filme ein neues Abo abschließen müssen – bei Disneys neuem Dienst, der 2019 startet.

"Ant-Man and the Wasp" läuft derzeit in den Kinos – und markiert das Ende einer Ära. Der Film mit Paul Rudd in der Hauptrolle wird der letzte Teil des MCU sein, den Fans über Netflix streamen können, wie IGN berichtet. Ende 2019 will Disney seinen eigenen Streaming-Service starten und dann alle künftigen Marvel-Filme dort zeigen. Das bedeutet, dass beispielsweise "Captain Marvel" nicht mehr bei Netflix zu sehen sein wird; ebenso wie der vierte Avengers-Teil, dessen offizieller Titel noch nicht bekannt ist.

Exklusive Star-Wars-Serie

Genau ein Jahr ist es her, dass Disneys Pläne für einen eigenen Streaming-Dienst offiziell verkündet wurden. Zu diesem Zeitpunkt war allerdings noch unklar, über welchen Dienst Fans ab 2019 die Marvel- und auch die Star-Wars-Filme ansehen können. Nun ist klar, dass "Ant-Man and the Wasp" der letzte Teil des MCU ist, der auf Netflix erscheinen wird.

Zum Start soll der Streaming-Service von Disney über 8000 Episoden aus Fernsehserien bieten. Doch Disney will nicht nur mit bereits bekannten Inhalten Nutzer für den Dienst gewinnen: So wird etwa die neue Star-Wars-Serie des "Iron Man"-Regisseurs Jon Favreau exklusiv auf der Plattform zu sehen sein.