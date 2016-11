Netflix offline sehen: Update bringt Download-Funktion für Filme und Serien

"Narcos", "Stranger Things" oder "Orange is the New Black" könnt Ihr jetzt überall schauen – unabhängig vom Internet. Netflix erlaubt endlich den Download von Filmen und Serien.

Die Offline-Nutzung bzw. ein Download-Modus, das stand schon ganz lange auf der Wunschliste von Netflix-Nutzern ganz weit oben. Am Mittwoch hat das Unternehmen das Feature nun mit einem Update ausgerollt.

Neue Download-Rubrik

Ihr könnt Serien und Filme auf Smartphones und Tablets herunterladen, aber nicht auf Laptops oder Apple TV und Co.. Alles, was Ihr dazu braucht, ist die neueste Version der Netflix-App für iOS und Android – und natürlich freien Speicherplatz. In der App findet Ihr alle zum Download zur Verfügung stehenden Inhalte in der neuen Rubrik "Available for Download". Anders als von vielen US-Blogs zuerst geschrieben könnt Ihr nicht nur die Netflix Originals, die Eigenproduktionen des Streamingdienstes, herunterladen, sondern auch viele weitere Filme und Serien.

Die Download-Option steht Euch nach dem Update der Netflix-App zur Verfügung. (© 2016 CURVED)

Neue Kategorie für Filme und Serien, die zum Download bereit stehen. (© 2016 CURVED)

Downloads verwalten und anschauen. (© 2016 CURVED)









Die Download-Option von Netflix ist unabhängig von Eurem gebuchten Tarifpaket und kostet nicht extra. Netflix rollt die neue Funktion weltweit aus und nicht nur in den USA. Sprich: Sie steht Euch nach dem Update der Netflix-App auch in Deutschland zur Verfügung.

Beim Konkurrenten Amazon Prime Video könnt Ihr schon seit September 2015 Filme und Serien zum Offline-Anschauen herunterladen. Seitdem war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis Netflix nachzieht. Das ist hiermit geschehen.