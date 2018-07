Netflix-Profile werden noch individueller

Netflix-Profile erlauben es Nutzern der Plattform, das Streaming-Erlebnis ihrem persönlichen Geschmack anzupassen. In erster Linie profitiert ihr davon, wenn ihr euch einen Account mit anderen teilt. Nun könnt ihr eurem Profil einen noch individuelleren Touch verpassen.

Denn Netflix hat Profilbilder eingeführt, die Charaktere aus Netflix-Filmen und -Serien zeigen. Bisher kennzeichneten lediglich quadratische Gesichter die einzelnen in Accounts hinterlegten Profile. Künftig könnt ihr euch unter anderem durch Charaktere aus "Stranger Things", "Orange Is the New Black", House of Cards", "Lost in Space" oder "Bright" repräsentieren lassen.

Teilweise schon verfügbar

Laut Pressemeldung will Netflix die neuen Profilsymbole für die Webseite, die mobile App und Smart-TVs "in den nächsten Wochen" ausrollen. Erste Nutzer haben sie aber bereits erhalten: Auf einem iPhone X können wir die neuen Icons bereits auswählen, auf einem unserer Android-Geräte fehlen diese hingegen noch – allerdings sehen wir hier schon die altbekannten Profilbilder in ihrem neuen Design. Möglicherweise erfolgt der Rollout also in Wellen.

Lassen sich die neuen Netflix-Profilsymbole noch nicht auswählen, könnt ihr euch in dem Video über diesem Artikel anschauen, was euch bald erwartet. Netflix erlaubt es euch, bis zu fünf verschiedene Profile anzulegen. Jedes davon erhält in der Folge individuelle Film- und Serienempfehlungen. Diese basieren auf den bisher mit dem jeweiligen Profil angeschauten Sendungen.

In den Profileinstellungen könnt ihr euer Streaming-Erlebnis weiter personalisieren. Entsprechen die vorgeschlagenen Inhalte häufiger nicht eurem Geschmack, könnt ihr einige Serien und Filme aus eurem Verlauf löschen, um zukünftige Vorschläge zu beeinflussen. Außerdem ist es möglich, Kinderprofile anzulegen und bestimmte Inhalte dafür zu sperren.