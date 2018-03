Netflix sichert sich Filmrechte für weiteres Comic-Universum

Zurzeit hat Netflix mit "Jessica Jones" und Co. Serien und mit den "Avengers" sogar Filme von Marvel in seinem Programm, doch wird sich dies zum nächsten Jahreswechsel schlagartig ändern – zumindest, was die Filme angeht. Der Streaming-Dienst bereitet sich darauf aber gut vor: Netflix hat sich die Filmrechte an einem anderen Comic-Universum gesichert: dem "Extreme Universe".

Das "Extreme Universe" ist hierzulande lange nicht so bekannt ist, wie die Comic-Universen von Marvel oder DC. Rob Liefeld, der Schöpfer dieses Universums, hat jedoch darüber hinaus noch weit mehr vollbracht – und einige seiner "Kreationen" sind durchaus bekannt. Für Marvel arbeitete er zum Beispiel an der X-Men-Spinoff-Serie "X-Force", außerdem schrieb er für Image Comics einige Episoden der "Spawn"-Comic-Reihe. Sein wohl bekanntestes Werk ist Deadline zufolge aber der Marvel-Held "Deadpool".

Akiva Goldsman als Produzent

Auch wenn die "Extreme Universe"-Charaktere wie Brigade, Bloodstrike, Re-Gex, Kaboom, Bloodwulf und Cybrid wohl den wenigsten bekannt sind, steht also fest, dass sie von einem echten Profi der Comic-Szene entwickelt wurden. Zudem soll die Produktion der Filme sowie die Arbeit an den Drehbüchern von einem weiteren Experten, nämlich Oscar-Preisträger Akiva Goldsman (für das Drehbuch von "A Beautiful Mind" bekannt), begleitet werden. Goldsman ist auch als Drehbuchautor für die Netflix-Serie "Star Trek: Discovery" aktiv.

Wann der erste Film aus dem "Extreme Universe" zu erwarten ist und um welchen Helden es darin gehen wird, ist bisher noch unklar. Netflix wird aber einiges daran gelegen sein, ein möglichst konkurrenzfähiges Superhelden-Universum aufzubauen, mit dem der Dienst auch nach 2018 Comic-Fans begeistern kann.