Netflix sichert sich neuen "Ghost in the Shell"-Anime

Auch 2020 wird ein Anime-Jahr – zumindest für Netflix: Erst kürzlich hat der Streaming-Service mehrere große Serien aus diesem Genre für das Jahr 2019 angekündigt. Nun folgt mit "Ghost in the Shell" ein weiteres Projekt, das Anime-Fans begeistern dürfte.

Der Arbeitstitel des Projekts lautet "Ghost in the Shell: SAC_2045", berichtet IGN. Netflix gab als Zeitpunkt für die Ausstrahlung bislang nur grob das Jahr 2020 an. Erstmalig wurde die Neuverfilmung des Stoffs 2017 verkündet – beinahe zum gleichen Zeitpunkt, als der Realfilm mit Scarlett Johansson in die Kinos kam. Während die Realverfilmung auf ein geteiltes Echo stieß, dürfte die Ankündigung des neuen Anime-Projektes für mehr Enthusiasmus bei Fans sorgen.

Serie oder Film?

Allerdings ist bislang noch nicht bekannt, ob es sich bei "Ghost in the Shell: SAC_2045" um einen Anime-Film wie den aus dem Jahr 1995 handelt – oder vielleicht um eine Serie, in der die Geschichte etwas ausführlicher erzählt wird. Mitverantwortlich für die Regie ist Kenji Kamiyama, der bereits für die Serie "Ghost in the Shell: Stand Alone Complex" von 2002 verantwortlich war.

Doch Anime-Fans müssen nicht bis 2020 warten, ehe es neue Serien und Filme gibt. Für 2019 hat Netflix bereits die populäre Serie "Neon Genesis Evangelion" ins Programm aufgenommen, die wie der erste "Ghost in the Shell"-Film aus dem Jahr 1995 stammt. Mit "7Seeds" und "Ultraman" kommen zudem noch weitere Titel in die Mediathek des Anbieters. Wenn ihr abseits von Anime Unterhaltung für die Weihnachtszeit sucht, hat Netflix auch in diesem Bereich etwas für euch im Angebot.