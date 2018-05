Netflix sieht nun auf Huawei P20, Mate 10 Pro und Xperia XZ2 besser aus

Der Streaming-Dienstleister Netflix, hat die Liste der Android-Geräte erweitert, auf denen ihr Filme und Serien in HDR-Qualität schauen könnt. Neu sind das Huawei P20, Mate 10 Pro und Xperia XZ2. Ein prominentes Gerät wird dagegen vermisst.

Immer mehr Smartphones verfügen über einen Bildschirm, der die Wiedergabe von HDR-Inhalten ermöglicht. Damit ihr Videos auch wirklich mit einem höheren Kontrastumfang anschauen könnt, muss die Technologie aber auch von den Apps unterstützt werden. Das war bei Netflix zumindest für die Android-Smartphones Huawei P20, Huawei Mate 10 Pro und Sony Xperia XZ2 bislang nicht der Fall. Jetzt hat der Streaming-Anbieter das Trio mit in die Liste der unterstützten Modelle aufgenommen.

Unsere Empfehlung o2 DSL M

Huawei P20 Pro fehlt

Netflix-Serien wie "Lost in Space" genießt ihr auf diesen Geräten jetzt also auch in HDR-Qualität. Bis zuletzt war das – zumindest auf Smartphones – Nutzern von folgenden Modellen vorbehalten: LG V30, Samsung Galaxy Note 8, Sony Xperia XZ Premium, Sony Xperia XZ1, Samsung Galaxy S9 und Razer Phone. Das Top-Smartphone Huawei P20 Pro wird allerdings wohl weiterhin nicht unterstützt. Wer zum Beispiel ein iPhone X oder iPhone 8 besitzt, kommt hingegen ebenfalls in den Genuss der verbesserten Optik auf Netflix.

Um auf Netflix Serien und Filme in HDR anschauen zu können, müsst ihr einen Premium-Account besitzen. Eine Mitgliedschaft kostet 13,99 Euro im Monat. Das Unternehmen empfiehlt eine stabile Internetverbindung mit einer Geschwindigkeit von mindestens 25 Megabit pro Sekunde, um HDR-Inhalte schauen zu können.