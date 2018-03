Netflix-Statistik: So nutzen wir den Streaming-Dienst

Der Video-Streaming-Dienst Netflix ist nahezu überall auf der Welt verfügbar, mehr als 117 Millionen Menschen haben die Plattform abonniert. Der Konzern verriet nun, über welche Geräte die Nutzer Serien und Filme schauen. Die meisten von euch verwenden den Streaming-Dienst demnach am häufigsten gemütlich auf dem Sofa.

Satte 70 Prozent der Nutzer wählen sich bei Netflix über ihren Fernseher ein, sagte Scott Mirer, Vice President of Device Partner bei Netflix, zu Medienvertretern. Dass der TV die Nummer 1 ist, sei weitestgehend bekannt. Ein Abonnement bei Netflix sollen aber nur 25 Prozent über ihren Fernseher abschließen. Hier liegen Laptops (40%) und Smartphones (30%) noch vorne.

Unsere Empfehlung Blau Serien Special

Smartphone hängt Tablet ab

Offenbar sind PC und Mobilgeräte für Nutzer aber nur beim Abo-Abschluss beliebt. Bereits nach einem Monat steigen die ersten auf den Fernseher um, der Rest der letztendlich 70 Prozent folgt nach einem halben Jahr. Laptops (15%) und Smartphones (10%) haben dann enorm eingebüßt und werden dann wohl nur noch selten zum Schauen benutzt.

Es überrascht zudem, dass mehr Leute Netflix mit ihrem Smartphone schauen, als mit einem Tablet. Letztgenannte Geräte werden zu Beginn einer Mitgliedschaft und auch nach sechs Monaten nur von den wenigsten (jeweils 5 Prozent) verwendet.

Die Anmeldung sei auf den mobilen Geräten leichter als auf dem Fernseher, weshalb die meisten zunächst auf Laptop und Co. mit Netflix in Kontakt treten. Im Laufe ihrer Mitgliedschaft würden die meisten dann feststellen, dass der TV beim eigentlichen Konsum doch komfortabler sei, erklärt Netflix, warum sich die Sehgewohnheit so rapide ändern.