Netflix stellt neues Design der TV-App vor

Netflix aktualisiert nicht nur jeden Monat sein Angebot an Filmen, Serien, Dokumentationen und Co., sondern bringt auch in regelmäßigen Abständen Updates für seine Apps heraus. Im allerneusten Fall wurde die Benutzeroberfläche für Fernsehgeräte überarbeitet.

Das neue TV-Interface von Netflix landet nicht nur auf Smart-TVs oder Streaming-Boxen und -Sticks, sondern es erreicht auch die Apps für Spielekonsolen wie die PlayStation 4 Pro und die Xbox One X. Weltweit soll die umgestaltete Oberfläche für eine bessere Übersicht im großen Streaming-Angebot sorgen. Der zentrale Bestandteil des neuen Designs ist dabei eine Navigationsleiste am linken Bildschirmrand.

Aufteilung wie bei Amazon Video

Dem Anbieter zufolge sei es für Nutzer nun einfacher, gezielt nach Inhalten zu suchen und festzustellen, welche Inhalte frisch dazugekommen sind. Die auffälligste Änderung ist dabei aber wohl die Aufteilung in Filme und Serien. Wähltet ihr bisher eine Kategorie, enthielt die nachfolgende Liste alle passenden Inhalte, ganz gleich ob es sich um einen langen Spielfilm oder eine Serie mit kurzen Episoden handelte. Netflix will herausgefunden haben, dass selbst Nutzer, die noch unentschieden sind, häufig schon wissen, ob sie lieber einen Film oder eine Serie sehen möchten. In diesen Fällen sorgt die Teilung für mehr Übersicht.

Eine weitere Verbesserung, die Netflix hervorhebt, ist die Erreichbarkeit eurer eigenen Liste. Die Übersicht der von euch für später gespeicherten Favoriten ist nun einfacher auffindbar und wird damit vielleicht auch häufiger verwendet und gepflegt. In den kommenden Monaten will Netflix das neue Design auf kompatible Fernseher bringen.

Seid ihr mit der neuen Oberfläche zufrieden? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.