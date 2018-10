Netflix und Co. müssen künftig wohl mehr europäische Inhalte zeigen

Auch Netflix soll sich künftig an eine bestimmte Quote halten

Nicht nur US-Produktionen – auf diese Formel kann die Entscheidung der EU reduziert werden, dass Streaming-Anbieter wie Netflix und Amazon regional produzierte Sendungen zeigen sollen. Auch eine Mindestquote wurde beschlossen.

30 Prozent – so hoch soll der Anteil an Filmen und Serien sein, den Netflix und Co. künftig in Europa produzieren müssen. Damit will das Parlament Vielfältigkeit sicherstellen und europäische Produktionen fördern. Dem Schreiben zu der Abstimmung zufolge könnten Amazon und Co. aber auch künftig in nationale Fonds investieren – also vielleicht in die Filmförderung der Bundesländer. Allerdings handelt es sich vorerst nur um einen Vorschlag, der nun dem Ministerrat zur Abstimmung vorgelegt wird.

Mehr Serien wie "Dark"?

Ob durch den Beschluss das Angebot an etwa deutschen Serien bei Netflix größer wird als bisher, ist unklar. Denn es ist nicht bekannt, wie groß der Anteil an regionalen Inhalten aktuell tatsächlich ist. Es sei aber laut Caschys Blog wahrscheinlich, dass noch 2018 entsprechende Statistiken veröffentlicht werden. Mit "Dark" zum Beispiel hat der Streaming-Dienst bereits eine erfolgreiche deutsche Produktion im Angebot.

Serien wie die Comic-Verfilmung "Titans" dürften von der neuen Regel nicht betroffen sein: Denn auf den US-Hit von DC freuen sich sicherlich Netflix-Nutzer in ganz Europa. Auch in Deutschland wird die Serie dort zu sehen sein. Was eine "Original"-Serie von Netflix auszeichnet und warum manche Inhalte gerettet werden, andere jedoch nicht, hat Markus für euch zusammengefasst.