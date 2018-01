Netflix veröffentlicht "The Alienist" mit Daniel Brühl in Deutschland

Mit "The Alienist" hat sich Netflix eine weitere, hochkarätige Serie gesichert: Der Streamingdienst wird den Historien-Krimi mit Daniel Brühl weltweit ausstrahlen, mit Ausnahme von Frankreich und den USA. Hier läuft Staffel 1 seit dem 22. Januar beim Sender TNT.

Dank der Beteiligung von Daniel Brühl wird "The Alienist" hierzulande mit besonderer Spannung erwartet. Der 39-Jährige spielt in dem historischen Stoff neben Dakota Fanning und Luke Evans eine Hauptrolle. Laut DWDL müssen sich Anhänger des vielseitigen Mimen hierzulande noch bis zum 19. April 2018 gedulden, dann veröffentlicht Netflix alle zehn Folgen der ersten Staffel auf einen Schlag – perfekt also zum Binge-Watchen.

Zwischen Irrenhaus und Polizeirevier: Daniel Brühl als Ermittler

"The Alienist" basiert auf dem gleichnamigen Buch von Caleb Carr und spielt im New York des Jahres 1896. Daniel Brühl ist der Kriminalpsychologe Dr. Laszlo Kreizler, der sich gemeinsam mit zwei Mitstreitern auf die Jagd nach einem brutalen Serienmörder macht. Selbst bezeichnet sich Kreizler als "Alienist", da er der Ansicht ist, dass Psychopathen wie der gesuchte Mörder sich von ihrem eigenen Selbst entfremdet haben.

Wer unmöglich bis zum Start von "The Alienist" im April warten kann, sollte einen Blick auf das Angebot von Netflix im Februar werfen: Auch der zweite Monat des Jahres hat einige Serienperlen im Programm. Science-Fiction-Fans legen wir beispielsweise "Altered Carbon" ans Herz.



