Netflix will 2018 ganze 700 neue Filme und Serien veröffentlichen

Selbst Binge-Watch-Profis dürften da nicht hinterherkommen: Netflix hat für 2018 unzählige Filme und Serien in der Pipeline. Um die 700 Produktionen sollen im Laufe des Jahres ihren Weg in die Bibliothek des Streaming-Anbieters finden.

Netflix möchte im Kampf um neue Abonnenten stark auf Eigenproduktionen setzen. Deshalb seien insgesamt um die 700 Filme und Serien geplant, wie David Wells, Chief Financial Officer von Netflix, laut Variety auf einer Konferenz enthüllt hat. Offenbar werden die meisten Formate dabei in den USA produziert. "Nur" 80 Netflix-Originals sollen aus anderen Ländern kommen – so wie die deutsche Mystery-Serie "Dark".

8 Milliarden Euro für eigene Inhalte

Die bereits verfügbaren eigenen Produktionen sollen Netflix schon jetzt helfen, beständig zu wachsen. Mehr eigene Filme und Serien könnten daher auch mehr Abonnenten bedeuten: 2018 gibt der Streaming-Anbieter wohl knapp 8 Milliarden Dollar für neue Originals aus.

Ende 2017 habe der Streaming-Dienst schon knapp 117,6 Millionen Abonnenten vorweisen können. "Es gibt immer noch mehr Nicht-Mitglieder als Mitglieder bei Netflix – das ist unsere Chance", beschreibt Wells das weitere Vorhaben. Immerhin gebe es (China nicht mitgezählt) weltweit über 700 Millionen Personen, die über einen schnellen Internetanschluss verfügen. Diese Nutzer gilt es also offenbar, vom eigenen Angebot zu überzeugen.

Es gibt allerdings noch keine Liste, welche Originals-Serien Netflix 2018 genau veröffentlichen will. Zumindest die Neuzgänge für den kommenden Monat sind aber schon bekannt: So startet etwa die zweite Staffel von "Jessica Jones" in Kürze. Wir haben für euch zusammengefasst, welche Highlights im März 2018 noch bei dem Streaming-Dienst veröffentlicht werden.