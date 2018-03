Netflix zeigt ab April auch auf Smartphones Vorschauvideos an

Wenn ihr Netflix etwa auf PlayStation 4 oder Apple TV nutzt, kennt ihr sie bereits: Die kurzen Teaser-Videos, die in unter einer Minute einen Vorgeschmack auf Filme und Serien bieten. Ab April 2018 soll es die praktische Funktion in ähnlicher Form auch auf dem Smartphone geben, berichtet Variety.

Das habe Todd Yellin, Vice President of Product bei Netflix, auf einem Presse-Event im kalifornischen Los Gatos angekündigt. Demnach sollen Abonnenten zukünftig 30-sekündige Vorschauclips zu Serien und Filmen in der App des Streaming-Anbieters vorfinden. Wie das Ganze aussieht, könnt ihr euch in dem Video von Variety anschauen, das wir über diesem Artikel eingebunden haben.

Teaser im Hochformat

Wie ihr darin seht, wird die Netflix-App die Vorschauvideos offenbar im Hochformat anzeigen – eine Neuerung für den Streaming-Anbieter, der in all seinen Apps bislang ausschließlich auf das Querformat setzt. Ein wenig erinnert das Feature an die aus Instagram bekannten Stories.

Dazu trägt auch das Layout der Teaser-Übersicht auf dem HomeScreen der App bei: Netflix zeigt euch die zur Auswahl stehenden Previews nämlich als kreisförmige Icons an – also in etwa so, wie Instagram aktuell verfügbare Stories auflistet. Auch bei der Funktionsweise gibt es Gemeinsamkeiten: Um eine Vorschau anzusehen, tippt ihr auf eines der Icons.

Daraufhin öffnet sich das Video und ihr könnt per Wischgeste zum nächsten übergehen. Bereits zum Launch der Funktion sei es möglich, sich auf diese Weise durch bis zu 75 Vorschauvideos zu wischen. Laut Yellin werde es die Teaser letztendlich für viele Hundert Titel geben – sowohl für Netflix-Eigenproduktionen als auch für lizenzierte Sendungen. Das neue Feature soll im April für die iOS- und die Android-App von Netflix ausrollen.