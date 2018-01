Netflixdown: Die lustigsten Twitter-Reaktionen auf Netflix' Totalausfall

Ein bisschen wie bei "Dark": So ungefähr sah es auf Twitter aus, als Netflix down war.

Donnerstag, der 25. Januar 2018 geht in die Geschichte ein als "Der Abend, an dem Netflix down war". Ist es auch der Zeugungstag für alle Kinder, die 2019 geboren werden? Glaubt man Twitter, ist genau das der Fall – und noch vieles mehr.

Egal was ihr gerade geguckt habt, als es passiert ist: Netflix' erste deutsche Serie "Dark", "The End of the F**king World" oder auch etwas Lustiges: Gestern Abend wurde euch vermutlich durch eine Downtime bei Netflix ein Riegel vorgeschoben, der eure Spannung in Verzweiflung schwenken ließ oder dafür sorgte, dass euch das Lachen im Halse stecken blieb. Netflix war down – und die Twitter-Fangemeinde lag sich virtuell weinend in den Armen.

Hier kommen die besten Reaktionen auf den Netflix-Ausfall

Zustände wie bei der Apokalpyse

Tweet von @don__sebo

Wo seid ihr alle angekrochen gekommen?

Tweet von @GebbiGibson

Mit Netflix-Nutzern ist nicht zu spaßen

Tweet von @TrishaSiobhan

Was haben die Generationen vor uns abends gemacht?!

Tweet von @FrauKarlBoris

DAS haben die Generationen vor uns abends gemacht.

Tweet von @MoDeutschmann

Zeit in eine Papiertüte zu atmen.

Tweet von @HanLinHeber

Ist das Ganze eine Verschwörung der Privatsender?

Tweet von @DerPoppe

Ist dieses Szenario das "Wo warst du als..." unserer Zeit?

Tweet von @FrauKarlBoris

Ist der Schuldige gefunden?

Tweet von @KalleMD

Zeit, Zitate anzubringen.

Tweet von @Preiselbauer

In Bielefeld ist die Welt noch in Ordnung.

Tweet von @skyscheffin

Und was hat Netflix selbst zu dieser Misere vorzubringen?

Tweet von @NetflixDE

